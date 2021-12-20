Вход в ТЦ по QR-кодам введут в Забайкалье после праздников

Проверка QR-кодов на входе в ТЦ с 10 января вводится в Забайкальском крае, сообщает правительство региона.

Постановлением губернатора Забайкальского края от 19 декабря введены дополнительные требования и условия в отношении объектов торговли.



В частности, с 10 января вводится проверка QR-кодов на входе в ТЦ, ТК, ТРЦ, и при обслуживании посетителей на объектах непродовольственной группы товаров, за исключением аптек.



Забайкальский край по темпам вакцинации приближается к среднему значению по доле вакцинированных в России (краевой показатель — 57,3, средний по стране — 56,3).

В ряде районов при этом фиксируется высокая заболеваемость – выше среднего краевого значения. Есть и районы, где наблюдаются высокие цифры, которые стабилизировались или идут на незначительное снижение. Среди таких муниципальных образований – Оловяннинский район, Петровск-Забайкальский, Могочинский, Дульдургинский, Хилокский, Приаргунский, Тунгокоченский, Краснокаменский, Балейский, город Чита и другие.