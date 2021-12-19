Определились участники суперфинала в «Новых танцах» на ТНТ

Танцоры Виталий Савченко и Krosh Boogie, дуэт Сергей Stk и Галя Горбунова, команда Agny вышли в суперфинал шоу «Новые танцы» на ТНТ.

Шоу «Новые танцы» — это баттлы в четырех категориях «Дети», «Дуэты», «Соло» и «Команды». Призовой фонд — 10 миллионов рублей. В суперфинале будут бороться победители каждой номинации.

В дуэтах в финал вышли Сергей Stk и Галя Горбунова (авторская хореография), Люба Гаврилец и Никита Горбунов (хип-хоп), Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина (аргентинское танго). Жюри не смогли сделать выбор, оставив его зрителям в зале. Больше всего голосов набрали Сергей Stk и Галя Горбунова.

Также зрители решали судьбу участников-детей: bboy Malish (брейк), Krosh Boogie (паппинг) и Кати Тужилиной (контемпорари). С небольшим перевесом победила Krosh Boogie.

В категории «Соло» боролись Юлианна Кобцева (стрип), Виталий Савченко (контемпорари) и Гео (анимейшн). Голос Егора Крида ушел Кобцевой, Мигель и Егор Дружинин выбрали Савченко, при этом Дружинин сказал, что своим выбором восстанавливает историческую справедливость (Савченко занял второе место в первом сезоне старых «Танцев», а в «Битве сезонов» был «слит» на одном из этапов Мигелем).

В командах соревновались Agny (стрип), Blast Crew (хип-хоп) и Aliens Crew (авторская хореография). Крид поддержал подростков Blast, Мигель и Дружинин проголосовали за Agny.

Суперфинал состоится в субботу, 25 декабря. Его участники получат по 1 миллиону рублей, победитель баттла — остальные 6 миллионов призовых.