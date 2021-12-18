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Бизнесмен Троценко заявил о готовности помочь владельцу «Листвяжной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Premier.gov.ru / CC BY 4.0

Бизнесмен Роман Троценко заявил, что готов помочь с финансированием компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева, арестованного 15 декабря после трагедии на шахте «Листвяжная».

«Я знаю Федяева как ответственного человека, который никогда не ставил деньги выше ценности человеческой жизни», — сказал Троценко в интервью РБК.

Троценко приобрел долю в кемеровском «Азоте» в 2016 году, затем в 2017 году выкупил у холдинга СДС весь «СДС Азот», владеющий 100% кемеровского «Азота» и Ангарским азотно-туковым заводом (ААТЗ) в Иркутской области. Но в том же году, по данным «Интерфакса», «Азот Инвест» Федяева получил 40% «СДС Азота».

«Если будет необходимость подставить плечо, предоставить кредитную линию или финансирование — мы это сделаем. Но об этом разговора пока нет», — сказал Троценко.

По словам бизнесмена, Федяев невероятно переживал из-за аварии на шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь»), при которой погиб 51 человек. Федяеву принадлежит 95% в холдинге СДС, который владеет «СДС-Углем».

Федяеву и топ-менеджерам СДС предъявлены обвинения по части 3 статьи 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; максимальное наказание — лишение свободы до семи лет) и части 2 статьи 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия; максимальное наказание — лишение свободы до десяти лет). 15 декабря суд отправил Федяева в СИЗО на два месяца.

В корпорацию Троценко AEON входят аэропортовый холдинг «Новапорт», производитель химической продукции «СДС Азот», предприятия, связанные с речным транспортом, в том числе Московское речное пароходство, девелоперская компания.

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