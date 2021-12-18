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Бронированный противогаз запатентовали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Бронированный противогаз запатентовали сотрудники 27-го научного центра Министерства обороны России. Отмечается, что изобретение обеспечивает надежную защиту носителя от различных угроз.

Противогаз выполнен в форме бронешлема, следует из опубликованного на сайте Федерального института промышленной собственности документа. Также указывается, что новинка относится к средствам индивидуальной защиты человека.

Такой противогаз может защитить военнослужащих от радиационного, химического и бактериологического заражения, а также от ударов и осколков. По бокам шлема расположены специальные съемные фильтры, которые обеспечивают защиту органов дыхания.

Фото: © 1.fips.ru

Уникальный противогаз также оснащен приспособлением для безопасного приема жидкостей, прочным забралом и переговорным устройством. Предполагается, что первыми новинку получат военнослужащие Росгвардии.

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