Бронированный противогаз запатентовали в России

Бронированный противогаз запатентовали сотрудники 27-го научного центра Министерства обороны России. Отмечается, что изобретение обеспечивает надежную защиту носителя от различных угроз.

Противогаз выполнен в форме бронешлема, следует из опубликованного на сайте Федерального института промышленной собственности документа. Также указывается, что новинка относится к средствам индивидуальной защиты человека.

Такой противогаз может защитить военнослужащих от радиационного, химического и бактериологического заражения, а также от ударов и осколков. По бокам шлема расположены специальные съемные фильтры, которые обеспечивают защиту органов дыхания.

Фото: © 1.fips.ru

Уникальный противогаз также оснащен приспособлением для безопасного приема жидкостей, прочным забралом и переговорным устройством. Предполагается, что первыми новинку получат военнослужащие Росгвардии.