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Российский дипломат назвал Украину озлобленным государством

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Украину превращают в озлобленное, постоянно просящее государство, заявил на заседании Генассамблеи ООН заместитель постпреда России при организации Геннадий Кузьмин.

Генассамблея приняла в четверг украинскую резолюцию, посвященную положению в сфере прав человека в Крыму и Севастополе. Авторы документа обвиняют Россию в якобы имеющем место нарушении прав крымчан, в том числе крымских татар, и осуждают отказ Москвы соблюдать на полуострове законодательство Украины.

«Украину, к сожалению, старательно превращают в проект "анти-Россия" — озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам и интересам простых украинцев — лишь бы во вред России», — цитирует РИА Новости Кузьмина.

Дипломат привел свежие данные МВФ, согласно которым Украина занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения. При этом ее последовательно накачивают оружием, кормят обещаниями, разжигают русофобию, указал он.

«И это угроза для Украины. Нельзя созидать и успешно развиваться только на негативе. Отражение не живет собственной жизнью», — подчеркнул Кузьмин.

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Политика #Мир
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