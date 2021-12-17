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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новую версию электромобиля «Кама» представят в следующем году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КамАЗ

Новый проект легкового электромобиля «Кама» представят в первом квартале 2022 года, сообщил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

Проект «Кама» — это новая компания, которая займется разработкой и производством легковых электрокаров, его не стоит путать с прототипом «Кама-1», цитирует РИА Новости Когогина.

«Мы считаем, что с "Камой-1" мы сделали очень интересный ход. Мы нашли компоновку, ориентированную на такси и на каршеринг», — отметил он.

Уставной капитал «Камы» — 720 миллионов рублей. Примерно в равных долях (по 360 миллионов рублей) в проект инвестировали лично Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.

Для производства «Камы» рассматривается строительство отдельного завода. «У нас (КамАЗа) нет мощностей под выпуск легковых автомобилей. Либо мы возьмем что-то из того, что есть в стране (приобретение), либо будем формировать новой завод», — пояснил Когогин.

Электрический смарт-кроссовер «Кама-1» был представлен в декабре 2020 года. Автомобиль рассчитан на четырех человек. Он может проезжать без подзарядки около 250 километров. Предполагается, что его цена не превысит 1 миллион рублей.

Тема: Русские машины
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