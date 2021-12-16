Эксперт посоветовал чаще мыть машину зимой из‑за реагентов

Водители должны мыть зимой машину не реже раза в неделю, иначе ее убьют противогололедные реагенты, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«В крупных городах России на дороги льют страшную смесь (противогололедные реагенты). Она налипает на машину и уничтожает ее с утроенной силой, по сравнению с летом, когда только вода и пыль попадают на элементы автомобиля», — сказал Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

По его мнению, зимой надо мыть машину регулярно, при ежедневном использовании — хотя бы раз в неделю. Если мыть машину только раз за зиму, то могут пострадать ее дорогостоящие электронные системы.

«Эти размораживающие жидкости не только сами вредят (поверхностям автомобиля) при контакте, но они еще и испаряются, а их пар уже проникает в электронные системы и там вредит», — предупредил эксперт.