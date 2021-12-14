Депутат из Москвы потребовала отставки главы Забайкалья из-за прививок

Депутат Московской городской думы от КПРФ Екатерина Енгалычева призвала отправить в отставку губернатора Забайкальского края Александра Осипова после его слов о том, что вакцинировать людей нужно, оцепляя кварталы при помощи военных.

«Он в курсе, что президент сказал, что вакцинация может быть только добровольной? А больницы и поликлиники, кстати, он "заботливый" такой построил в регионе или себе дворцы?... В отставку! Стыд и позор таким!», — написала депутат в Instagram.

Она спросила, есть ли у нее в подписчиках забайкальцы, попросила написать, как дела обстоят с медициной, и уровнем жизни, дорогами, жилым фондом, с рабочими местами.

«Хотите, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее», — сказал Осипов в ходе оперативного совещания правительства.

Затем глава Забайкалья объяснил, что таким предложением пытался «привлечь внимание населения к тревожной ситуации».

«Я понимаю, как все сейчас хотят высказаться после сегодняшних новостей, но прошу сначала послушать мое выступление полностью: я не просил принуждать к вакцинации, оцеплять кварталы. Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома. Мы приложили большие усилия, чтобы обеспечить вакцинацию населения, но, как мы ни убеждаем, ни просим людей, более-менее эффективны только ограничительные меры», — написал Осипов в Instagram.