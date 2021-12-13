Путин объяснил трагизм распада СССР

Президент России Владимир Путин воспринял распад СССР как трагедию, он объяснил, почему этот распад был тяжелым для страны, в эфире канала «Россия-1» в фильме «Россия. Новейшая история».

«Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны (стал распад СССР) Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — сказал Путин.

По его словам, страна утратила 40% территории, примерно столько же производственных мощностей, населения.

«Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено», — добавил Путин.

Президент добавил, что с распадом Союза «25 миллионов русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет».

«Для них (республик) это хорошо, наверное, но для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо. Им невозможно было вернуться, воссоединиться со своими родственниками. Не было ни места работы, ни места жительства. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения», — сказал глава государства.