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Юлия Кошкина из Иркутска прошла в четвертьфинал «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © _koshkamoroshka, instagram.com/_koshkamoroshka

Певица Юлия Кошкина из Иркутска победила в этапе нокаутов и прошла в четвертьфинал 10-го сезона «Голоса» в составе команды Пелагеи.

Во второй части нокаутов Кошкиной предстояло спеть сольную песню с двумя другими участницами команды Пелагеи. Ее соперницами стали Дарья Копейкина и Юлия Плаксина.

Кошкина исполнила в нокаутах песню «Bring Me to Life» группы Evanescence. Девушка вышла на сцену с черной юбке-пачке и черной полупрозрачной водолазке. Она буквально свела с ума зрителей, которые после выступления удостоили ее овациями.

«То, что вы сотворили — вы еще и молоды, вы максимально сильная солистка, голос у вас потрясающий», — сказал Билан, которого поддержал Агутин. Градский Кошкину похвалил, но сказал, что выступление его не удивило.

«Я знаю, что она еще может удивить. Я знаю чем», — сказала Пелагея, выбирая участницу из команды, которая пройдет в четвертьфинал. Наставница сделала выбор в пользу Кошкиной, которая была очень удивлена и растрогана.

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Топ комментариев

ivanbak

Отпад, МРОТ 12 тыс, зп помощника 380 тыс.

Uynachalnica

Сэкономили на пенсионерах за счет заморозок пенсий? И то верно, кто такой пенсионер, и кто такой помощник!

DoDa

Мне интересно откуда такая цена. Лекарства с другой планеты привозят чтоли?

west_nik

Кулебяка переворачивается. Вчера шёл в бой , сегодня трусливо отступает и готов идти на уступки.Что поменялось...
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