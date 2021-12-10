Юлия Кошкина из Иркутска прошла в четвертьфинал «Голоса»

Певица Юлия Кошкина из Иркутска победила в этапе нокаутов и прошла в четвертьфинал 10-го сезона «Голоса» в составе команды Пелагеи.

Во второй части нокаутов Кошкиной предстояло спеть сольную песню с двумя другими участницами команды Пелагеи. Ее соперницами стали Дарья Копейкина и Юлия Плаксина.

Кошкина исполнила в нокаутах песню «Bring Me to Life» группы Evanescence. Девушка вышла на сцену с черной юбке-пачке и черной полупрозрачной водолазке. Она буквально свела с ума зрителей, которые после выступления удостоили ее овациями.

«То, что вы сотворили — вы еще и молоды, вы максимально сильная солистка, голос у вас потрясающий», — сказал Билан, которого поддержал Агутин. Градский Кошкину похвалил, но сказал, что выступление его не удивило.

«Я знаю, что она еще может удивить. Я знаю чем», — сказала Пелагея, выбирая участницу из команды, которая пройдет в четвертьфинал. Наставница сделала выбор в пользу Кошкиной, которая была очень удивлена и растрогана.