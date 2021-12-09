Путина заинтересовали утечки персональных данных

Утечек персональных данных россиян стало слишком много, необходимо принять меры для обеспечения прав граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека

«Не секрет, что сейчас в интернете на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан, а также распространение противоправного контента, в том числе затрагивающего интересы детей», — сказал Путин.

Глава государства при этом отметил, что движение вперед невозможно без технологий искусственного интеллекта, которые связаны с тем, чтобы использовать большие данные, в том числе и персональные данные.

Защита граждан от мошеннических схем — один из ключевых приоритетов в работе властей, подчеркнул Путин. Он также указал, что необходимо навести порядок в вопросе слежки за гражданами разными компаниями и платформами.