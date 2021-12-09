BadComedian высмеял Фонд кино за требование денег военного фильма

Фонд кино потребовал с создателей фильма «Мария. Спасти Москву» возвратную часть субсидии с процентами. Видеоблогер BadComedian посмеялся над чиновниками.

Действие фильма «Мария. Спасти Москву» разворачивается во время Великой Отечественной войны. По сюжету девушка отправляется на задание: ей нужно доставить чудотворную икону Богородицы из деревни Торхово в Калужской области в Москву. Картина выйдет в прокат в январе 2022 года. Но трейлер, уже появившийся в Сети, вызвал много критики.

Кинопроизводители получают деньги из государственного бюджета на возвратных и невозвратных условиях. Бюджет фильма — 180 миллионов рублей, из которых 5 были возвратными субсидиями от Фонда кино. Всего создатели военной драмы просили у фонда 60 миллионов, но сколько получили в общей сложности — неизвестно.

Обычно возвратную часть субсидий производители возвращают после выхода фильма в прокат. Но сейчас Фонд кино потребовал вернуть деньги раньше, да еще и с процентами.

«Возврат 5 миллионов, которые они и так должны были вернуть, это, конечно, победа, а 250 тысяч сверху — это вообще чистая прибыль. Молодцы... Но сколько миллионов выделили на безвозвратной основе?! Ну и к слову, грешно фильмы про спасение Москвы в 41 году с помощью иконы штрафовать», — высмеял ситуацию BadComedian в Telegram-канале.