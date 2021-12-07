Стало известно, сколько водителей занимались сексом в машине

Большинство российских водителей (67%) занимались сексом в машине, сообщил портал «Дром» после опроса 15 тысяч человек.

Каждый десятый респондент отметил, что у него не было подобного опыта. А 23% опрошенных воздержались от ответа.

В Хакасии, Тюменской области и Приамурье больше всего автолюбителей, которые хотя бы раз делали это в машине — около 73%. А в Нижегородской, Воронежской и Саратовской областях таких водителей меньше всего в стране. Но все равно любителей «автомобильного» секса в этих регионах довольно много: каждый второй использовал транспортное средство для любви.

Москвичи и петербуржцы в среднем реже, чем все остальные россияне, предаются любовным утехам в автомобиле. В этом признались около 60% жителей обеих столиц.

«Audi 80, Audi A3, A4 (b6, b9), Opel Corsa, Skoda fabia, ЛуАЗ, Nissan Serena, УАЗ буханка, Нива-2121, Волга-3102», — перечислил один из участников опроса машины, где он занимался сексом, добавив, что самыми удобными были Nissan Serena, «буханка» и ЛуАЗ.