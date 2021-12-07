Томскую область покажут в программе «Поедем, поедим!»

Съемки программы телеканала НТВ «Поедем, поедим!» завершились в Томской области. Выпуск выйдет в эфир 18 декабря в 8.45, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

Ведущий программы Федерико Арнальди увидел деревянное зодчество и необычные памятники Томска, пообщался со студентами, попробовал местные блины, блюда из медвежатины, лосятины и стерляди.

Также съемочная группа слетала на вертолете в отдаленный Парабельский район, где познакомилась с кухней коренных народов севера — селькупов.

«Поедем, поедим!» — программа телеканала НТВ. В своих поездках ведущий знакомится с представителями малочисленных народов, пробует местную кухню, рассказывает зрителям о жизни, обычаях, культуре и истории народов России.