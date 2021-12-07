Более 13 тысяч новосибирцев подписались против QR-кодов

Новосибирские коммунисты собрали более 13 тысяч подписей против системы QR-кодов, сообщила во вторник пресс-служба регионального обкома КПРФ.

Сбор подписей начался 20 ноября. Через две недели количество желающих сказать «нет» введению QR-кодов, по данным организационного отдела обкома, превысило 13 тысяч.

Среди городских райкомов больше всего подписей собрано в Центральном районе, среди областных — в Бердске.

На рассмотрении в Госдуме находятся два законопроекта о введении QR-кодов на междугороднем, международном транспорте и в общественных местах.