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Более 13 тысяч новосибирцев подписались против QR-кодов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские коммунисты собрали более 13 тысяч подписей против системы QR-кодов, сообщила во вторник пресс-служба регионального обкома КПРФ.

Сбор подписей начался 20 ноября. Через две недели количество желающих сказать «нет» введению QR-кодов, по данным организационного отдела обкома, превысило 13 тысяч.

Среди городских райкомов больше всего подписей собрано в Центральном районе, среди областных — в Бердске.

На рассмотрении в Госдуме находятся два законопроекта о введении QR-кодов на междугороднем, международном транспорте и в общественных местах.

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COVID19 #Новости COVID19 #Активисты
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