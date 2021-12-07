Участники «Ледникового периода» перевоплотятся в литературных героев

Литературные персонажи станут темой десятого выпуска шоу «Ледниковый период», зрители увидят Кая и Герду в исполнении Евгении Медведевой и Дани Милохина, Мастера и Маргариту и царевну Лягушку, сообщила пресс-служба Первого канала.
Екатерина Боброва и Макар Запорожский будут кататься в
роскошных костюмах Фригии и Спартака. «Как только я увидела ребят, то подумала:
боже, какой красивый номер!» — призналась прима балерина Большого театра Светлана
Захарова, которая займет кресло судьи в десятом выпуске.
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников выступят в образах Мастера и Маргариты, а Яна Хохлова и Гела Месхи – Тамары и Демона. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев подготовили юмористический номер, они перевоплотились в Дульсинею Тобосскую и Дон Кихота.
Оксана Домнина и Кирилл Зайцев будут Катариной и Петруччо из «Укрощения строптивой». Агата Муцениеце примерит образ Панночки из гоголевского «Вия».
Лидеры проекта —Татьяна Волосожар и Федор Федотов замахнулись на Дездемону и Отелло. А Даня Милохин и Евгения Медведева покажут трогательный номер по мотивам «Снежной королевы».
Десятый выпуск «Ледникового периода» выйдет 11 декабря в 17.55 на Первом канале. На этом этапе пары получают не только оценки жюри, но и зрительские голоса. Пара, которая наберет больше всех баллов — победит в проекте.
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