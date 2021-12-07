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Девушка из Абакана стала «Королевой Красноярска»

Источник:
Sibnet.ru
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Уроженка Абакана Екатерина Алдонина победила в региональном конкурсе красоты среди замужних женщин «Королева Красноярска 2021».

23-летний визажист Екатерина Алдонина переехала из Абакана в Красноярск недавно. В 2018 году она уже становилась «Королевой Хакасии». В этом году она решила побороться за титул «Королевы Красноярска».

В финале соревновались 37 участниц, самой старшей из них 63 года. Конкурсантки представляли творческие номера и дефилировали в вечерних платьях.

«Это было волнительно до мурашек», — написала Алдонина в Instagram. Победительница получила приглашение на конкурс «Фотомодель мира» в Сочи.

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Красноярск #Светская хроника
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