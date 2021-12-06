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Новосибирец рассказал о выборе выигрышного билета в лотерею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Столото»

Новосибирец Геннадий Елисеев выиграл в лотерею 600 тысяч рублей, он рассказал, как он покупает билеты, сообщает пресс-служба «Столото».

Мужчина обычно покупает к выходным дням на всю семью лотерейные билеты на сайте «Столото». В этот раз он поступил иначе и зашел в магазин «Магнит». Так житель Новосибирска выиграл в 324-м тираже государственной лотереи «Золотая подкова» 600 тысяч рублей.

«Я не раз замечал, что мне везет, когда в игровых полях нет чисел 89 и 90. На этот розыгрыш выбрал билеты без них. После эфира я зашел в личный кабинет на сайте «Столото», на экране высветился выигрыш. Мы с супругой были взволнованы и изначально подумали, что приз составил 600 рублей. Но, присмотревшись и хорошенько посчитав нули, убедились, что сумма значительно больше», — сказал победитель.

Обладатель выигрыша на пенсии освоил новую профессию дежурного по переезду на железнодорожной станции. У счастливчика есть маленький сын, с которым он проводит большую часть времени. Летом любит отдыхать с семьей в Геленджике.

«Только недавно в доме сделал новую крышу и веранду. Выигрыш окупит все расходы! Мы с женой очень рады! Это как раз кстати!» — сказал Елисеев.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» — источник пополнения бюджетов разных уровней.

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