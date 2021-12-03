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Умерла актриса Нина Ургант

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Александринский театр

Народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла на 93-м году жизни, сообщила пресс-служба Александринского театра, где служила актриса.

«Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни», — цитирует ТАСС представительницу пресс-службы.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. С 1954 года она выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а затем работала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина.

Первую большую роль в кино она получила в 1964 году, когда снялась в ленте Игоря Таланкина «Вступление». Среди популярных картин с участием Нины Ургант — «Волшебная сила», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина», «Сыновья уходят в бой», «Премия» и «Укротительница тигров». Наиболее известная роль — медсестра Рая из фильма «Белорусский вокзал». В 2008 году актриса сыграла в картине «Азиат» и больше не снималась в кино.

Нина Ургант — мать актера Андрея Урганта и бабушка телеведущего Ивана Урганта. Она трижды была замужем. Отношения с последним мужем, артистом балета и писателем Кириллом Ласкари, продлились семь лет.

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