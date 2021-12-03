Ударный вертолет Ми-28НМ вооружат «Хризантемами»

Боевой вертолет Ми-28НМ получит управляемые ракеты «Хризантема» разработки Конструкторского бюро машиностроения (КБИ), сообщил генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин
«Применяться данное вооружение на вертолете Ми-28НМ будет после завершения комплекса летных испытаний КУВ [комплекса управляемого вооружения] в составе вертолета», — сказал ТАСС Кашин.
По его словам, для вертолетного комплекса применяется обычная ракета «Хризантема». Сейчас ракета находится на стадии серийного выпуска.
Управляемая ракета 9М123М «Хризантема» предназначена для уничтожения современной и перспективной бронетехники противника с динамической защитой, а также укреплений и инженерных сооружений противника, надводных и малоскоростных воздушных целей, а также живой силы.
Боеприпас также входит в состав вооружения самоходного противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С».
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