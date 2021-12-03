Новые «Охотники за привидениями»: идеальное возвращение легенды

Продолжение культовой франшизы 80-х про паранормальные явления «Охотники за привидениями: наследники» вышло в российский прокат. Режиссером картины выступил сын создателя оригинального фильма — Джейсон Райтман, в главных ролях юные звезды Финн Вулфхард и Маккенна Грейс. Удалось ли вернуть магию на экраны, потерянную после провального кино 2016 года?

О чем фильм: призраки возвращаются

События фильма разворачиваются спустя 35 лет после происшествия в Нью-Йорке с Зефирным человеком из оригинальной первой части «Охотников» 1984 года. Мать-одиночка (Кэрри Кун) везет детей Фиби (Маккенна Грейс) и Тревора (Финн Вулфхард) в городок Саммервилл, где находится ферма ее умершего отца, который был загадочным физиком-ученым.

Семья вынуждена переехать из-за прохудившихся финансов, но после изучения дома дедушки дети натыкаются на различные артефакты и следы пребывания настоящих призраков, которые затаились или погружены в спячку. Обнаружив легендарный автомобиль «Экто-1» и вооружившись знаменитыми пушками, ребятишки начинают собственное приключение.

Фото: © кадр из фильма

Стоит напомнить, что первой попыткой перезапуска франшизы про охотников за привидениями стал фильм 2016 года, однако критики и фаната просто уничтожили его. После этого за дело взялся Джейсон Райтман, чей отец снял оригинальные ленты. Он также выступил автором сценария.

Премьера в России: 2 декабря 2021 года

Страна: Канада, США, Columbia Pictures, Sony Pictures Releasing

Жанр: комедия, научное фэнтези

Режиссер: Джейсон Райтман

Актеры: Маккенна Грейс, Финн Вулфхард, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Харольд Рэмис, Пол Радд, Кэрри Кун, Энни Поттс

Продолжительность: 124 минуты

Возраст: 12+

Оценки критиков

Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 95% от зрителей и 63% от критиков. Агрегатор IMDb поставил фильму 7,7 баллов из десяти, «КиноПоиск» — 7,1 балл, а портал «Критиканство» —74%.

Большинство критиков делятся восторгами от проделанной Райтманом работы — ему удалось воссоздать «ламповую» атмосферу приключения, в котором молодое поколения зажжет вместе с полюбившимися героями.

Впрочем, некоторые отмечают, что фильм вторичен и в некоторых сценах фактически цитирует оригинальные картины. В результате здесь тяжело найти самобытность и оригинальные идеи, ведь создатели сделали ставку на фансервис.

Стоит ли смотреть

«Охотники за привидениями: наследники» — не просто работа над ошибками после провала 2016 года. Это третья часть, которая полностью вычеркивает из франшизы провальный фильм и возвращает ей любовь зрителей.

Райтман, Джейсон воспользовался проверенными рецептами, воссоздав атмосферу культового сериала «Очень странные дела» с обаятельными детишками и заодно возвращая знакомых персонажей оригинальных «Охотников».

Фото: © кадр из фильма

Например, в определенный момент на экране появятся культовые герои Билла Мюррея, Дэна Эйкройда, Эрни Хадсона. Сами привидения также нарисованы с отсылками к первым двум частям «Охотников».

Но минусы тоже есть — опирающийся на злодеев из фильма 1984 года сюжет глубоко вторичен, культовые актеры старых фильмов появляются словно для галочки, а повествование зачастую слишком стерильное и детское, чтобы угодить всем возрастам.

Фото: © кадр из фильма

Перед зрителями — простое, милое, семейное кино, которое удачно продолжает историю франшизы с миллионами фанатов по всему миру. Здесь есть обаятельные молодые актеры и атмосфера сказки, но нет оригинальности и ощущения новизны. Наша оценка — семь баллов из десяти.