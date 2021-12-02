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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Цена на УАЗ «Патриот» в США вызвала удивление

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Bremach

Американская версия УАЗ «Патриот», получившая имя Bremach 44, будет стоить 26,4 тысячи долларов — цена удивила автолюбителей, которые заявили, что машина ужасно построена и заржавеет за пять лет.

Внедорожник Bremach 44 оснащен 2,7-литровым 16-клапанным четырехцилиндровым газовым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Стандартное оборудование включает светодиодные дневные ходовые огни, 18-дюймовые легкосплавные диски, электрические стеклоподъемники, кожаное рулевое колесо с подогревом, 7-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, аудиосистему с шестью динамиками.

Такой автомобиль будет стоить 26,4 тысячи долларов (1,9 миллиона рублей), пишет Carscoops со ссылкой на компанию. Можно дополнить Bremach 44 внедорожным обвесомот BMS Alfa и 17-дюймовыми колесами Raceline за 3,6 тысячи долларов.

«Модели УАЗ очень ненадежны и подвержены коррозии, ржавеют за 3-5 лет. Двигатель очень прожорлив — до 20 литров на 100 километров при езде по городу. УАЗ "Патриот", вероятно, получит 0 звезд в краш-тестах, потому что он был разработан в 90-х. И да, в США это завышенная цена, в России он стоит от 14,500 тысячи долларов!» — написал один из читателей.

«Посмотрите отзывы о них на родине, они ужасно построены. Уплотнения задней двери, которые не защищают от воды и пыли? Неприемлемо для автомобиля, построенного в 1980-х годах, не говоря уже о 2022 годе. У этой вещи даже нет боковых подушек безопасности или шторок безопасности. Как это вообще возможно? 26 тысяч долларов за что-то с нулевым качеством сборки или материалов, функциями безопасности или современным дизайном», — добавил другой комментатор.

Тема: Русские машины
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