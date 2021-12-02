Источник сообщил о гибели «академовского маньяка» в ангарской колонии

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в ангарской колонии найден мертвым Никита Л., известный как «академовский маньяк».

О гибели 28-летнего осужденного колонии особого режима сообщил источник «Ленты.ру». Информацию о том, что один из заключенных умер после попытки свести счеты с жизнью, изданию подтвердил представитель ФСИН.

«Академовские маньяки» в 2010-2011 годах совершили девять убийств и не менее 15 нападений на прохожих вблизи иркутского Академгородка, используя молотки и холодное оружие.

На момент совершения преступлений младшему из маньяков еще не исполнилось 18 лет, поэтому его приговорили к 24 годам колонии, позже сократив срок до 20 лет. Именно его нашли мертвым. Второго убийцу, который был совершеннолетним, приговорили к пожизненному сроку.