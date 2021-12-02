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Источник сообщил о гибели «академовского маньяка» в ангарской колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в ангарской колонии найден мертвым Никита Л., известный как «академовский маньяк».

О гибели 28-летнего осужденного колонии особого режима сообщил источник «Ленты.ру». Информацию о том, что один из заключенных умер после попытки свести счеты с жизнью, изданию подтвердил представитель ФСИН.

«Академовские маньяки» в 2010-2011 годах совершили девять убийств и не менее 15 нападений на прохожих вблизи иркутского Академгородка, используя молотки и холодное оружие.

На момент совершения преступлений младшему из маньяков еще не исполнилось 18 лет, поэтому его приговорили к 24 годам колонии, позже сократив срок до 20 лет. Именно его нашли мертвым. Второго убийцу, который был совершеннолетним, приговорили к пожизненному сроку.

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ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...

corrector

россиян очень интересовало и интересует его мнение, мы там ядерные ракеты можем разместить при приближении...
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