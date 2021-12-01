Снежная глыба рухнула на голову ребенку в Барнауле

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Глыба снега и льда рухнула в Барнауле с крыши многоэтажки на ребенка, его отвезли в больницу, сообщила прокуратура Алтайского края.
Инцидент произошл днем в среду, 1 декабря в Октябрьском районе по улице Чудненко. Из-за повреждений ребенка госпитализировали. Прокуратура начала проверку инцидента.
Правоохранители намерены оценить соблюдение управляющей организацией жилищного законодательства, своевременность принятых мер по содержанию общего имущества многоквартирного дома зимой. Уточняется, что «решен вопрос о судебной защите прав несовершеннолетнего».
ponhik78Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))
Иркут 69Опять среди причин - далекая война и лихие 90-е...И как всегда сегодняшний курс питерской братвы не при...
sergey72Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)
correctorКакое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...