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Снежная глыба рухнула на голову ребенку в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глыба снега и льда рухнула в Барнауле с крыши многоэтажки на ребенка, его отвезли в больницу, сообщила прокуратура Алтайского края.

Инцидент произошл днем в среду, 1 декабря в Октябрьском районе по улице Чудненко. Из-за повреждений ребенка госпитализировали. Прокуратура начала проверку инцидента.

Правоохранители намерены оценить соблюдение управляющей организацией жилищного законодательства, своевременность принятых мер по содержанию общего имущества многоквартирного дома зимой. Уточняется, что «решен вопрос о судебной защите прав несовершеннолетнего».

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ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

Иркут 69

Опять среди причин - далекая война и лихие 90-е...И как всегда сегодняшний курс питерской братвы не при...

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...
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