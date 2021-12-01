Снежная глыба рухнула на голову ребенку в Барнауле

Глыба снега и льда рухнула в Барнауле с крыши многоэтажки на ребенка, его отвезли в больницу, сообщила прокуратура Алтайского края.

Инцидент произошл днем в среду, 1 декабря в Октябрьском районе по улице Чудненко. Из-за повреждений ребенка госпитализировали. Прокуратура начала проверку инцидента.

Правоохранители намерены оценить соблюдение управляющей организацией жилищного законодательства, своевременность принятых мер по содержанию общего имущества многоквартирного дома зимой. Уточняется, что «решен вопрос о судебной защите прав несовершеннолетнего».