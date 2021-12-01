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Елочные базары открылись в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Елочные базары начали работу в Новосибирске в среду, 1 декабря, об этом сообщил пресс-центр мэрии. Купить новогодние деревья можно на 33 площадках, торговля развернется в течение декабря.

Адреса елочных базаров на правом берегу: Ленина, 12; Дуси Ковальчук, 75; Дуси Ковальчук, 173; Дачная, 25; Объединения, 27; Бориса Богаткова, 201; Бориса Богаткова, 250-252; Бориса Богаткова, 241-243; Бориса Богаткова, 245-247; В. Высоцкого, 31/1; Чапаева, 1; Авиастроителей, 1/6; Большевистская, 52/1; Никитина, 64; Выборная, 125/1; Гусинобродское шоссе, 20; Гоголя, 180; Крылова, 53; Рассветная, 6; проспект Дзержинского, 30/1; Селезнева, 46/1; Державина, 36в –Семьи Шамшиных; Учительская, 17.

На левом берегу: Громова, 7; Зорге, 269; Комсомольская, 10; Курганская, 38а; Колхидская, 11; Блюхера, 27; Титова, 5; проспект Карла Маркса, 29-33; Пархоменко, 26; Часовая, 1.

«Кроме того, елочные базары будут размещаться и на территориях, находящихся в собственности третьих лиц», — уточнил пресс-центр мэрии.

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