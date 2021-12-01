Дерипаска усомнился в появлении коллективного иммунитета в России

Россия не сможет достичь требуемого коллективного иммунитета к коронавирусу, поэтому следует увеличить расходы на здравоохранение, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

«У нас не будет этого (коллективного) иммунитета. Нужно вкладывать в здравоохранение, прямо на месте строить больницы», — сказал Дерипаска во время выступления на форуме «Россия зовет».

Миллиардер отметил положительный опыт властей по строительству ковидных госпиталей в стране. По его словам, благодаря появлению восьми новых больниц удалось спасти тысячи жизней.

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции составляет 50,4%, говорила неделю назад вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По планам Россия должна достичь коллективного иммунитета в 80% с учетом вакцинированных и переболевших.