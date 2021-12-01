Экс-начальника колонии в Ангарске арестовали за взятку в миллион

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Бывшего начальника колонии №15 в Иркутской области обвинили в получении взятки в размере 1 миллион рублей, сообщило в среду СУ СКР по региону.
По данным следствия, начальник колонии получил от подчиненного миллион рублей, чтобы того не уволили за грубое нарушение трудовой дисциплины.
Экс-руководитель учреждения задержан и арестован на два месяца. За взятку в крупном размере ему грозит срок до 12 лет. Ранее обвиняемый уже стал фигурантом уголовного дела за превышение полномочий, совершенное при обследовании леса.
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