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Экс-начальника колонии в Ангарске арестовали за взятку в миллион

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бывшего начальника колонии №15 в Иркутской области обвинили в получении взятки в размере 1 миллион рублей, сообщило в среду СУ СКР по региону.

По данным следствия, начальник колонии получил от подчиненного миллион рублей, чтобы того не уволили за грубое нарушение трудовой дисциплины.

Экс-руководитель учреждения задержан и арестован на два месяца. За взятку в крупном размере ему грозит срок до 12 лет. Ранее обвиняемый уже стал фигурантом уголовного дела за превышение полномочий, совершенное при обследовании леса.

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ЧП #Криминал #Силовые структуры
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