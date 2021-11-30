Персонал интерната в Приангарье обвинили в насилии над детьми

Воспитанники интерната в Иркутской области пожаловались на физические наказания со стороны сотрудников. Следствие установило, что к насилию над детьми причастны четверо работников учреждения.

По данным СУ СКР по Иркутской области, ЧП случилось в интернате поселка Квиток летом. Несколько воспитанников заявили в полицию о том, что воспитатели применяли к ним физическую силу.

«Причиной такого отношения стал самовольный уход подростков из интерната. Вернувшись, воспитанники столкнулись с наказанием со стороны персонала», — говорится в сообщении следствия.

По данным следствия, четверо сотрудников интерната — замдиректора, двое воспитателей и медсестра — причиняли подросткам телесные повреждения, в том числе с применением различных предметов.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. Сотрудники интерната ответят за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и превышение полномочий с применением насилия.