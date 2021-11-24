Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Россияне столкнулись с новой атакой мошенников, рассылающих по электронной почте уведомления о возврате пенсионных накоплений.

Сигналы о получении таких писем 24 ноября стали поступать от граждан авторам проекта «Мошеловка», запущенного Общероссийским народным фронтом. «Количество сообщений постоянно увеличивается», — говорится в сообщении организации.



Злоумышленники представляются сотрудниками несуществующей организации «Служба финансового мониторинга» и обещают возврат неких страховых накоплений. Они утверждают, что перевод нужно завершить онлайн, так как он не прошел автоматически.

Если человек укажет данные своей карты для перевода накоплений, он может лишиться денег из-за утечки данных, предупреждают специалисты.