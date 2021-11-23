Опрос о ДВС в электромобилях показал поразительные результаты

Большинство потребителей считает, что у электромобилей есть двигатель внутреннего сгорания, сообщила компания Toyota.

Toyota провела опрос: 66% респондентов утвердительно ответили на вопрос, есть ли у электрокара ДВС. Аналогично люди отвечали и два года назад, пишет Carscoops.

Второй неожиданный результат исследования — то, что 75% опрошенных уверены, что гибриды необходимо подключить к электросети. Вероятно, людей несколько сбивает с толку название типа гибрида — plug-in.

Toyota в апреле представила первый серийный электромобиль bZ4X. К 2025 году она планирует выпустить 15 полностью электрических автомобилей.