Депутат раскритиковал камеры для фиксации нарушений ПДД

Действующая система камер, фиксирующих нарушения ПДД, направлена не на предотвращение ДТП на дорогах, а на зарабатывание денег коммерсантами и региональными чиновниками, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
«Чиновники и коммерческие структуры, которые эксплуатируют эти комплексы, просто наживаются на автомобилистах», — сказал Нилова в интервью «Газете.ru».
По его мнению, фирмы аффилированы с теми или иными региональными чиновниками и банально зарабатывают на штрафах в региональный бюджет, откуда идут выплаты соответствующей структуре за работу и обслуживание таких систем фиксации.
«Остается только создать условия, чтобы люди нарушали. Отсюда и искусственные ловушки для водителей: противоречащие друг другу дорожные знаки и разметка, необоснованное занижение скоростного режима. Все прекрасно понимают, что водителю проще заплатить 500 рублей или 250 с учетом скидки, чем куда-то идти и что-то обжаловать. На это и расчет», — отметил Нилов.
Депутат разработал законопроект о том, что системы фиксации нарушений ПДД должны принадлежать только государственным и муниципальным структурам.
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