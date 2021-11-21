Жюри «Ледникового периода» объяснило неудачи Бородиной

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев в восьмом выпуске «Ледникового периода» в пятый раз набрали наименьшее количество баллов. Жюри нашли причину неудачных выступлений телеведущей на шоу.

В восьмом выпуске «Ледникового периода» участники выступали под кавер-версии популярных песен. Бородина и Соловьев, перепачканные копотью, в своем номере спасались от апокалипсиса.

По итогам выступления они набрали в общей сложности 11.68 балла, получив за технику 5.80 балла, за артистизм — 5.88. Самые низкие оценки пара получила от Татьяны Тарасовой, которая возглавляет судейский состав.

Алла Духова, которая судила восьмой выпуск, сказала Ксении Бородиной, что чувствует, как Ксения Бородина очень боится. Эта неуверенность на льду влияет на оценки. Слова коллеги поддержала Тарасова.

«Номинация позади, о чем речь? Конечно, не надо бояться. Потому что ты (Ксения Бородина) боишься, а у меня не складывается любовь к этому номеру. Потому что кроме твоего страха, я больше ничего не вижу», — сказала Татьяна Тарасова.

Бородина после выступления призналась, что просто вошла в роль. По сюжету номера пара спасалась от апокалипсиса.

«Тут очень сложно было играть любовь, ну правда. История заключается в том, что сверху падают камни, то есть все … Главная задача — это выжить. Тут не про любовь, ни про что. <…> Поэтому этот страх, он больше был отыгран актерски», — оправдалась Бородина.

После восьмого выпуска «Ледникового периода» номинации завершились. Теперь выступления будут оценивать зрители, отправляя голоса за пару, которая, по их мнению, выступила лучше всех.