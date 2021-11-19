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Грузовик врезался в автобус с рабочими в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Столкновение грузового автомобиля и автобуса с рабочими произошло в Норильске, есть пострадавшие, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Сегодня около 20.00 на 3 километры автодороги «Норильск-Алыкель» произошло столкновение автомобиля КАМАЗ с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих.

В салоне находилось 18 пассажиров, пятеро из них, а также водитель доставлены в городскую больницу для обследования.

Предварительно известно, что КАМАЗ ехал из Кайеркана в Норильск. На перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество движения автобусу, движущемуся по главной дороге во встречном направлении, поворачивая налево.

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Красноярск #ДТП
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