Врача больницы в Иркутской области уволили после драки с пациентом

Врач и пациент подрались в больнице Тулуна Иркутской области, после этого медработника уволили, сообщил мэр города Юрий Карих.

Видео инцидента появилось в соцсетях. Медик вытолкала мужчину, который нецензурно ругался в очереди из-за долгого ожидания. После конфликта Карих посетил больницу и записал видеообращение к горожанам.

«Я сейчас не хочу никого обвинять или оправдывать. Я просто очень хочу, чтобы каждый из нас стал терпимее друг к другу, неважно, будь то врач или пациент», — сказал мэр.

Он попросил принять во внимание то, что врачи во время пандемии коронавируса очень загружены, но добавил, что участницу конфликта уволили из больницы.

«Обе стороны конфликта понесли свою ответственность: врач уволена, пациенту грозит административная ответственность за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии и использование нецензурной лексики», — написал Карих в Instagram.