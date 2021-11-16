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Фильм ЮДИ о бездушном враче возмутил коллектив Томской облбольницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео Doronkin Project youtube.com/watch?v=xm3ufi5c_lU

Коллектив Томской областной клинической больницы опубликовал обращение, в котором врачи возмутились фильмом Виталия Доронкина и группы ЮДИ «Мне теперь с этим жить»: в короткометражке о враче, который отказывается спасать пациента, видно здание конкретного медучреждения.

Фильм «Мне теперь с этим жить» появился в Сети в конце октября. 12-минутная короткометражка рассказывает историю о враче, который отказывается спасать пострадавшего в аварии парня. По сюжету свидетели ДТП привозят водителя в ближайшую больницу за городом, но в кадре виден вход в Томскую областную больницу.

«Авторы, видимо, хотели показать некий художественный вымысел, неуместный в работе врачей, однако при этом в фильме неоднократно используются кадры главного корпуса Томской областной клинической больницы с названием крупнейшего медучреждения региона. Один из главных героев фильма — врач ТОКБ, который не оказывает медицинскую помощь умирающему пациенту», — сказано в обращении, опубликованном в Telegram-канале областного департамента здравоохранения.

Медики сочли фильм «оскорбительным и порочащим честь и достоинство как медиков ТОКБ и региона, так и всех врачей РФ».

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