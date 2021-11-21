Эксперты объяснили, что мешает США поставить на место Россию

Растерянная и отвлеченная междоусобицами Америка дает возможность Москве и Пекину заниматься авантюрами, поскольку они понимают, что Вашингтон не готов ответить на глобальные вызовы, считают американские эксперты.

«Вашингтон в последние недели занят пустяками и внутренними ссорами, и как раз в это время на мировой арене разворачиваются важные события. Россия сосредоточила на границе с Украиной многотысячную группировку войск с бронетехникой и снова использует поставки энергоресурсов в качестве средства давления на эту страну, а китайцы продолжают запугивать Тайвань», — пишет The Wall Street Journal.

Эксперт по Азии Эван Медейрос отмечает, что Китай наращивает военную мощь и проводит все более напористую внешнюю политику. Россия же, по его мнению, пытается восстановить свою сферу влияния по периметру страны, используя для этого якобы два основных инструмента: сильную армию и экспорт энергоресурсов.

Но эти тревожные тенденции не имеют никакого отношения к официальному Вашингтону, где царит глубокий раскол, разброд и шатание, констатирует WSJ. «Образ расколотой, растерянной и поглощенной междоусобицами Америки дает возможность ее врагам осуществлять свои авантюры, поскольку они могут исходить из того, что Вашингтон не готов ответить на глобальные вызовы», — указывает авто статьи.

«Поляризация американского общества превратилась в угрозу национальной безопасности и препятствует коллективным действиям, которые необходимы для борьбы с катастрофами и для предотвращения внешних угроз. Неспособность США уладить внутренние противоречия мешает применению мягкой силы Америки», — приводит WSJ слова эксперта по России Фионы Хилл.