НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Треть работодателей готова отказаться от удаленки

Источник:
Sibnet.ru
292 0
Фото: © Sibnet.ru

Почти третья часть работодателей выразила готовность полностью отказаться от удаленного режима для сотрудников, когда эпидемиологическая ситуация улучшится.

Опрос среди представителей тысячи компаний страны провел сервис «Работа.ру». Почти половина опрошенных работодателей (48%) планируют вернуть на работу в офисы всех удаленных сотрудников после улучшения эпидситуации.

Из тех, кто планирует вернуть на работу в офисе всех сотрудников, 27% опрошенных представителей бизнеса намерены полностью отказаться от дистанционного формата.

Также 36% опрошенных представителей компаний рассказали, что же активно мотивируют сотрудников к вакцинации от коронавируса.

Еще по теме
Милонов придумал сократить рабочий день зимой
Контролеров QR-кодов начали набирать в Сибири
Самой высокооплачиваемой в Новосибирске оказалась вакансия менеджера
Эксперты заявили об остром дефиците кадров в России
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Трех женщин нашли мертвыми в доме под Новосибирском
Полиция изъяла почти тонну незаконного омуля в Бурятии
Сторож на заимке в Томской области два дня ждал медиков и умер
Омский силач выиграл турнир «Люди сильнее машин»
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Самое полное издание Skyrim появилось в продаже
Россия создаст самый мощный процессор
Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения
Обсуждение (0)
Картина дня
Обладателям корпоративных номеров пригрозили отключением связи
Дешевая водка подорожает после Нового года
АвтоВАЗ попытается сохранить цены на Lada
Раскрыта стоимость бизнес-джета Aurus с душевой кабиной
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Алекс555

Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.

PRoSpekt

Кто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)

Д. В

Взрыв в гостинице «Царь Давид» — теракт, совершённый 22 июля 1946 года еврейской подпольной военной организацией...

PRoSpekt

Раньше рожали как из пулемета ради мат.капитала а теперь станут ради пенсии)
Sibnet.Ru