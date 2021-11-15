Треть работодателей готова отказаться от удаленки

Почти третья часть работодателей выразила готовность полностью отказаться от удаленного режима для сотрудников, когда эпидемиологическая ситуация улучшится.

Опрос среди представителей тысячи компаний страны провел сервис «Работа.ру». Почти половина опрошенных работодателей (48%) планируют вернуть на работу в офисы всех удаленных сотрудников после улучшения эпидситуации.

Из тех, кто планирует вернуть на работу в офисе всех сотрудников, 27% опрошенных представителей бизнеса намерены полностью отказаться от дистанционного формата.

Также 36% опрошенных представителей компаний рассказали, что же активно мотивируют сотрудников к вакцинации от коронавируса.