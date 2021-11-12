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Портал «Госуслуги» подвергся беспрецедентной кибератаке

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Портал «Госуслуги» подвергся самой мощной за все время функционирования сервиса кибератаке, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Рекордная по мощности атака на портал госуслуг, свыше 680 гигабит в секунду, была отражена. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщал, что Минцифры проведет дополнительное тестирование портала госуслуг в связи со сбоем в сроках действия COVID-сертификатов.

«Отдельным объектом атаки являлся робот Макс. Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций», — уточнили ТАСС в Минцифры.

По информации ведомства, служба информационной безопасности «Госуслуг» переведена на усиленный режим работы.

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ЧП #Происшествия #Интернет
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