Портал «Госуслуги» подвергся беспрецедентной кибератаке

Портал «Госуслуги» подвергся самой мощной за все время функционирования сервиса кибератаке, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Рекордная по мощности атака на портал госуслуг, свыше 680 гигабит в секунду, была отражена. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщал, что Минцифры проведет дополнительное тестирование портала госуслуг в связи со сбоем в сроках действия COVID-сертификатов.

«Отдельным объектом атаки являлся робот Макс. Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций», — уточнили ТАСС в Минцифры.

По информации ведомства, служба информационной безопасности «Госуслуг» переведена на усиленный режим работы.