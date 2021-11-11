Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросила его повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации вокруг наплыва в ЕС нелегальных мигрантов.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока подошли с белорусской стороны к польской границе и пытаются проникнуть на территорию Польши, ломая заграждение из колючей проволоки.

«Я хотела бы поблагодарить те страны, которые заботятся о защите внешних границ — это Латвия, Литва и Польша», — цитирует ТАСС Меркель, Она добавила, что кадры с границ с Белоруссией «дают повод для тревоги». «Я сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Путиным и попросила его повлиять на Лукашенко, поскольку в данном случае людей используют», — сказал и.о. канцлера.

По ее словам, «мигранты являются жертвами бесчеловечной политики, и против этого нужно что-то предпринять». Пока гуманно решить этот вопрос не получается, отметила она. «Но с другой стороны важно защитить внешние границы ЕС», — подчеркнула она.

Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса с мигрантами и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.