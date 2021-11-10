Родственники погибших в «Зимней вишне» обозвали пожарных убийцами

Родственники погибших в «Зимней вишне» криками и оскорблениями проводили из зала суда пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, осужденных на пять и шесть лет колонии общего режима.

Судья Николай Быданцев в среду завершил оглашение приговора по первому из четырех дел, возбужденных после пожара в «Зимней вишне», — текст составил более 1,2 тысячи листов. Восемь фигурантов получили от пяти до 14 лет колонии общего режима.

«Убийцы детей, что бы посдыхали вы все! <…> И Бурсин, и Генин — убийцы! <…> Какой ты *** зал проверил?» — приводит НГС42 высказывания родственников, которые они кричали, когда пожарных выводили из зала.

Пожарных признали виновными в халатности, повлекшей более двух смертей (часть 3 статься 293 УК РФ). Руководителя тушения пожара в ТРК «Зимняя вишня» Бурсина приговорили к шести годам колонии общего режима. Начальнику пожарного караула Генину дали пять лет. С учетом времени, проведенного в СИЗО, они проведут в колонии 3,5 и 2,5 года.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Судебное разбирательство по первому делу продолжалось с мая 2019 года, оглашение приговора — с 30 сентября.