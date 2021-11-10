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Сибирские полицейские сняли трогательный клип на песню о своей работе

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярские и омские полицейские сняли вместе клип на трогательную песню о своей работе ко Дню полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Это первый совместный творческий проект пресс-службы Главного управления МВД по краю и Омской академии МВД России. Полицейские из Омска взяли на себя энергичный искренний вокал и динамичную музыку, а красноярцы постарались в видеоряде передать энергию, которая объединяет полицейских из самых разных служб и подразделений.

«Мы открываем клип лицами полиции – теми людьми, чья искренняя и самоотверженная работа "на первый взгляд, как будто не видна", но именно благодаря им вершится дело правопорядка», — говорится в сообщении.

Песню написал инспектор отдела морально-психологической подготовки Омской академии МВД России Павел Барлебен.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается ежегодно 10 ноября.

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Омск #Силовые структуры
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