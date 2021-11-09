Фильм «Вечные»: Marvel сняли худший кинокомикс?

Фильм «Вечные» стартовал в российском прокате — это уже 26-й фильм в кинематографической вселенной Marvel. На этот раз студия пошла на риск, доверив кинокомикс фестивальному режиссеру Хлое Чжао, чья драма «Земля кочевников» недавно получила «Оскар» в категории «Лучший фильм». Насколько удачным вышел эксперимент?

Сюжет: первый секс для Marvel

Фильм повествует о бессмертных существах с суперспособностями, который тысячелетиями тайно живут на Земле. Их задача — защищать человечество от мерзких Девиантов по заданию могущественных Целестиалов.

На протяжении эпох Вечные успешно скрывались от людей, но последние события в рамках франшизы, среди которых распад команды Мстителей и действия Таноса, заставили выйти новых супергероев на свет в попытке спасти Землю от уничтожения.

Фото: © кадр из фильма

Фактически, «Вечные» предлагаются в качестве полноценной замены полюбившимся Мстителям — здесь сразу десять новых супергероев с различными способностями. Чтобы соответствовать духу времени, в фильме есть первая секс-сцена в истории киновселенной и даже открытый гей в одной из главных ролей.

Премьера в России: 8 ноября 2021 года

Страна: США, Marvel Studios

Жанр: кинокомикс

Режиссер: Хлоя Чжао

Актеры: Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон, Барри Кеоган, Лорен Ридлофф

Продолжительность: 156 минут

Возраст: 18+

Съемки: полное разнообразие

Проект «Вечные» по мотивам серии комиксов Джека Керби был задуман в апреле 2018 года, когда об этом заявил продюсер и глава студии Marvel Кевин Файги. Съемки стартовали в июле 2019 года в лондонских павильонах студии Pinewood, хотя ряд сцен режиссер Хлоя Чжао привычно для себя снимала на природе.

Фото: © кадр из фильма

Кастинг начался в марте 2019 года, актерский состав третьей команды супергероев после Мстителей и Людей X оказался весьма разнообразным — это был замысел режиссера, чтобы показать многообразие современного мира.

В списке актеров Сальма Хайек (Аяк), Анджелина Джоли (Фина), Джемма Чан (Серси), Брайан Тайри Генри (Фастос), Ричард Мэдден (Икарис), Лия МакХью (Спрайт), Лорен Ридлофф (Маккари), Ма Дон-сок (Гильгамеш), Барри Кеоган (Друиг) и Кумэйл Нанджиани (Кинго).

Интересная деталь — в фильме могла сыграть молодая актриса Милли Бобби Браун, звезда сериала «Очень странные дела», в образе трикстера Спрайт, но в итоге эта роль отошла другой молодой актрисе — Лие МакХью.

Отзывы: Marvel промахнулись

На сайте Rotten Tomatoes на момент написания этих строк рейтинг «Вечных» составляет 48% свежести от критиков, это худший показатель для фильмов Marvel в истории. До этого самым провальным по рейтингам являлся второй «Тор».

Что касается российских критиков, то большинство также в недоумении — на сайте «Критиканство» средний рейтинг фильма составляет всего 52%. В обзорах отмечают, что фильм отягощен затянутым началом, тусклыми главными героями, а также сводится к банальной развязке.

Фото: © кадр из фильма

Некоторые рецензенты критикуют слишком большое количество героев, которые попросту не успевают раскрыться за отведенное им на экране время. Например, известный критик Стив Роуз отмечает, что смотреть «Вечных» — как идти на «Мстители: Финал», не посмотрел до этого ни одного фильма из франшизы.

Стоит ли смотреть

Надо отметить, что авторский стиль Хлои Чжао действительно чувствуется — «Вечные» стилистически и визуально отличаются от уже ставших привычными кинокомиксов с их непрерывным драйвом. Увы, но на выходе довольно стандартный блокбастер.

Структурно режиссер постаралась ввести зрителей в новый мир, но история все равно превращается в сюжетный беспорядок и некоторые зрители даже спустя час нахождения в кинозале искренне не понимают, что происходит на экране.

Фото: © кадр из фильма

Обширная мифология и десять новых героев в какой-то момент представляются просто свалкой сюжетной информации, которая не выстраивается в полноценную историю. Между тем «Мстители» подавали историю становления команды супергероев куда понятнее.

Сюжет слишком фокусируется на диалогах и вполне типичных шутках между Вечными, среди которых не все покажутся зрителям интересными и харизматичными. К тому же на первый план выходит уже приевшаяся борьба со злом, хотя потенциал этой истории куда глубже.

На протяжении киносеанса кажется, что зрители могли получить действительно революционный кинокомикс, способный придать Marvel новое ускорение, но что-то не сработало и «Вечные» стали «гадким утенком» среди остальных фильмов франшизы.

Фото: © кадр из фильма

Понятно, что студия рискнула с фестивальным режиссером, именно поэтому в рейтингах новинка оказалась так низко. Также есть большие сомнения, что новые супергерои получат схожую с Мстителями популярность.

Но не все так плохо — здесь есть стилистические находки и прекрасный визуальный ряд, а также грандиозная по своим масштабам космическая история с тонкими и чувственными сценами, что нетипично для франшизы. Ждем работы над ошибками? Наша оценка — шесть баллов из десяти.