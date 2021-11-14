Восстановлена картина первого массового вымирания на Земле

Команда Александра Поля из Калифорнийского университета решила проверить распространенную гипотезу, что причиной первого массового вымирания в истории Земли назад стала аноксия — недостаточное насыщение кислородом морских глубин.

В истории Земли было пять массовых вымираний. Первое из известных науке вымираний произошло в позднем ордовикском периоде около 445 миллионов лет назад — тогда исчезло примерно 85% морских видов фауны.

Ученые считают, что произошедшее тогда глобальное похолодание привело истощению запасов кислорода в море. Атмосферный кислород имеет тенденцию растворяться в холодной воде, говорится в статье, опубликованной в Nature Geoscience.

Согласно реконструкции, оледенение и связанное с ним понижение уровня моря привело к утрате некоторыми морскими организмами мест обитания. В то же время поверхность моря остыла и стала богаче кислородом.

Охлаждение морской поверхности означало, что глобальная циркуляция океана изменилась, и в результате менее богатые кислородом поверхностные воды могли опускаться на глубины. Вместе с разложением органического материала на морском дне это увеличивало дефицит кислорода в глубоководных слоях, таким образом, увеличивались так называемые «зоны смерти» — зоны, бедные кислородом.