Глава Сбербанка оценил риск мировой стагфляции

Мировая экономики может столкнуться с явлением стагфляции, однако ее риски не очень велики, так как основной причиной ускорения инфляции сейчас является опережающее ожидания восстановление глобальной экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Стагфляция — это ситуация, когда экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен. Греф полагает, что к середине 2022 года глобальная экономика адаптируется к новым условиям, в результате чего динамика цен нормализуется.

«Основная причина мировой инфляции — это более быстрое, чем ожидалось, восстановление глобальной экономики после пандемии и нехватка предложения. Если восстановление прекратится, то снизится и инфляционное давление», — отметил Греф.

Среди причин инфляции он назвал нарушение технологических цепочек из-за пандемии, резко возросший спрос на чипы, а также сложные климатические условия и общий рост цен на энергоносители, которые способствуют повышению цен на сельскохозяйственную продукцию.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что существует риск развития сценария стагфляции мировой экономики и порекомендовал странам G20 перейти к скорейшей нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики с целью контроля над инфляцией.