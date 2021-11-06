Найден способ присоединить Донбасс к России

Для присоединения Донбасса к России необходимо составить иски с требованием признать незаконным акт Совета народных комиссаров от 1922 года.

Данный способ присоединения территории назвал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет Ura.ru.

По мнению депутата, после признания советского акта незаконным все вопросы по Донбассу «отпадут автоматически». Водолацкий отметил, что вопрос должен решаться юристами международного права — они должны подавать иски в различные инстанции.

Парламентарий подытожил, что документ Совета народных комиссаров стал трагичным для многих людей. Согласно подписанному Лениным акту, территории Донбасса отходили Украинской ССР.