Найден способ присоединить Донбасс к России

Фото: © пресс-служба президента Украины
Для присоединения Донбасса к России необходимо составить иски с требованием признать незаконным акт Совета народных комиссаров от 1922 года.
Данный способ присоединения территории назвал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет Ura.ru.
По мнению депутата, после признания советского акта незаконным все вопросы по Донбассу «отпадут автоматически». Водолацкий отметил, что вопрос должен решаться юристами международного права — они должны подавать иски в различные инстанции.
Парламентарий подытожил, что документ Совета народных комиссаров стал трагичным для многих людей. Согласно подписанному Лениным акту, территории Донбасса отходили Украинской ССР.
alex.nskaавтор ролика маленько туповатый)
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