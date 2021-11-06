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Дима Билан заполучил близняшек на «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Девушки-близняшки Ольга и Любовь Кузнецовы выбрали команду Димы Билана на десятом сезоне шоу «Голос».

22-летние Ольга и Любовь Кузнецовы исполнили на слепых прослушиваниях песню «Lady Marmalade», известную по фильму «Мулен Руж». К девушкам развернулись трое наставников — Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин.

Каждый из членов жюри похвалил выступление близняшек и пожелал, чтобы они выбрали их команду.

Ольга и Любовь Кузнецовы посовещались и объявили, что пойдут в команду к Билану. Музыкант закричал от радости, а другие наставники завистливо наблюдали, как команда соперника пополнилась новыми участниками.

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