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Новосибирцы придумали «кулачок» для борьбы с обледенением проводов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото Sibnet.ru

Ученые кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ разработали технологию, позволяющую не допустить обрыва проводов при обледенении в условиях низких температур, устройство позволяет равномерно перераспределять нагрузку в случае возникновения избыточного давления, сообщает пресс-центр вуза.

Для линий электропередач, находящихся на территориях с экстремальными погодными условиями, актуальна проблема обледенений проводов. Намерзающий на проводах лед создает избыточное давление, из-за чего провод растягивается и может порваться, в результате возникают проблемы с электроснабжением.

Восстановление таких проводов требует времени и может быть устранено только выездом аварийной бригады на место обрыва. Главная мера борьбы с обледенением — наблюдение за проводом и ликвидация намерзшего льда. Это делается с помощью сбивания льда специальными приспособлениями или методом нагревания проводов, повышая на определенном участке ЛЭП силу тока или напряжение.

Разработанный же в НГТУ способ предполагает установку на проводе особой конструкции — кулачка, который при появлении нагрузки в виде наледи приходит в движение и обеспечивает постоянство давления по всей длине провода.

«Наш способ позволяет увеличить срок службы проводов при образовании наледи. Конечно, от огромной наледи он не спасет, но даст возможность существенно продлить срок службы. Суть проста: когда наледь начинает нарастать на проводе, кулачок заранее определенной и рассчитанной формы приходит в движение под действием нагрузки и обеспечивает постоянство усилия во всей конструкции, не допуская обрыва», — сообщил доцент кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Анатолий Рыков.

Кулачок изготавливается из непроводящих элементов. Конструкция собранного в лабораторных условиях макета показывает, что можно создать систему таких приспособлений на каждый из пролетов электросети. В этом случае кулачок в конце пролета замыкают на самопроводящую ось, после чего запускают на следующий пролет.

По словам разработчика, технология применима и в метрополитене для обеспечения постоянного контакта токоприемника, находящегося на вагоне электропоезда, с третьим рельсом, обеспечивающим электроснабжение. Разработка запатентована.

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