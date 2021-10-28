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Похищение троих руководителей крупной компании раскрыли в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Бодайбо задержаны по обвинению в похищении троих руководителей крупной компании, связанной с добычей золота, которое произошло в августе, сообщило в четверг СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в августе несколько членов криминальных структур на автомобилях заблокировали на дороге автомобиль Lexus 570 и похитили оттуда генерального директора, одного из учредителей и начальника службы безопасности предприятия, которое предоставляло в аренду спецтехнику для добычи золота.

«Удерживая их в помещении на производственной базе не менее трех часов, злоумышленники применяли к ним физическую силу, высказывали угрозы убийством, угрожая при этом огнестрельным оружием», — говорится в сообщении следствия.

Подозреваемые требовали от потерпевших передать им доли в уставном капитале организации и права на находящееся в безвозмездном пользовании имущество в особо крупном размере. После того, как они получили от одного из потерпевших согласие, злоумышленники отпустили мужчин.

Подозреваемых задержали. Двух активных участников преступлений, занимающих лидирующее положение в организованных преступных группах, арестовали. Они ответят за похищение и вымогательство.

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