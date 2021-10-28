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Сериал «Наследники» продлили на четвертый сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Наследники»

HBO объявил о продлении сериала «Наследники» через неделю после премьеры третьего сезона проекта.

Сериал «Наследники» рассказывает о владельце медиаконгломерата Логане Рое. Он должен передать правление компанией своему старшему сыну, но семье придется пережить интриги, предательство и борьбу за власть. Главные роли исполнили Брайан Кокс, Сара Снук, Джереми Стронг, Киран Калкин и другие.

Дата выхода четвертого сезона пока не сообщается. Также неизвестно, станет ли он последним. Премьера первой серии продолжения шоу стала большим успехом для HBO Max — ее посмотрело 1,4 млн зрителей. Это рекорд для стримингового сервиса, сообщает Deadline.

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