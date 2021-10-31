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Ученые рассказали о достоинствах оттопыренных ушей

Источник:
Slate.fr
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Фото: © RobinHiggins / Pixabay License

Ученые доказали, что размер и форма ушных раковин влияют на то, как люди слышат. Это стало хорошей новостью для тех, у кого оттопырены уши, пишет французское издание Slate.fr.

Для подростка оттопыренные уши часто превращаются в кошмар. За них приходится переносить насмешки и оскорбления. Некоторых это побуждает прибегнуть к хирургическому вмешательству. «Но не лишает ли такая операция людей сверхспособности?» — задается вопросом автор статьи Робен Тутанж.

Ушная раковина нужна людям для «собирания» звуков. Поскольку они обращены вперед. Мы лучше улавливаем звуки, исходящие спереди, чем звуки, исходящие сзади или сверху. Так сложилось в ходе эволюции. Человек находится на вершине пищевой цепочки и ему не нужно опасаться хищников. Поэтому в отличие от животных людям не нужны вращающиеся уши.

«Когда ушная раковина человека, этот пресловутый собиратель звуков, повернут вперед, то лучше укрывается окружающий шум, особенно сзади. Таким образом, человек с торчащими ушами может более отчетливо слышать разговоры, которые ведутся впереди него. И наоборот, человек с плоскими ушами лучше улавливают звуки сзади», — поясняет издание.

Важна и форма ушей: ребра и складки ушных раковин изменяют звуковую частоту, а также помогают нам лучше определить, откуда исходят звуки, полагают ученые.

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